Онкодиспансер достраивают в Кабардино-Балкарии

Строительство онкодиспансера завершается в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба полпреда президента России в СКФО.

"Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка провёл рабочую встречу с главой КБР Казбеком Коковым. Юрий Чайка проинформировал Казбека Кокова о принятом решении, касающемся оказания содействия в завершении строительства республиканского онкологического диспансера в Нальчике", - сказано в сообщении.

Строительство диспансера идет уже с 2007 года. В 2013 году работы были остановлены, однако позже проектировщики скорректировали документацию.