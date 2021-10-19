"Талибан" попросит в Москве политическую и экономическую поддержку

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на встрече московского формата по Афганистану собираются попросить экономической и политической поддержки. Об этом заявил представитель талибов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

"Мы попросим у стран, принимающих участие в московской конференции, у наших соседей, оказать поддержку нам. Особенно в экономической и политическо-дипломатической сферах, чтобы страны проявили ответственность и оказали Афганистану поддержку", - цитирует его РИА Новости.

Представитель движения подчеркнул, что экономика Афганистана нуждается в дальнейшей поддержке.

Муджахит также обратил внимание на то, что республика играет важную роль в безопасности и стабильности региона, и делегация намерена обсудить на встрече в российской столице соответствующие вопросы.

Ранее сообщалось, что в мероприятии в Москве примут участие представители из 10 стран региона.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.