Лига чемпионов: чемпион Турции потерпел разгромное поражение

Только что в Стамбуле завершилась встреча 3-го тура Лиги чемпионов в группе С между "Бешикташем" и лиссабонским "Спортингом".

Победу со счетом 4:1 одержали гости.

Голами в составе "Спортинга" отметились Себастьян Коатес, (15-я и 27-я минуты), Пабло Сарабия (44-я, с пенальти) и Паулиньо (89-я). У "Бешикташа" единственный мяч на 24-й минуте записал на свой счет Кайл Ларин.

На данный момент в группе C лидируют "Аякс" и "Боруссия" Дортмунд, набравшие по 6 очков. "Спортинг" с 3 очками занимает 3-ю строчку. "Бешикташ" находится на последнем, 4-м месте. В активе турецкой команды пока нет ни одного очка