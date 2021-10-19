Главный эпидемиолог Грузии предупредил о возможности обязательной вакцинации

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране придется ввести обязательную вакцинацию от коронавируса COVID-19.

"Хотим мы этого, или нет, нам придется ввести обязательную вакцинацию", - сказал Гамкрелидзе.

Главный эпидемиолог Грузии также отметил, что это не противоречит правам человека. "Поверьте, это не так. Вакцинация не противоречит ни легально, ни законодательно, ни морально", - цитирует его "Грузия Online".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 670 552 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 616 937 человек, умерли - 9546.