Ученые нашли способ, как спрогнозировать летальный исход от COVID-19

Ученые выявили биомаркер, наличие которого позволяет определить тяжесть течения коронавируса COVID-19. Результаты исследования представлены в научном журнале EMBO Molecular Medicine.

Специалисты установили, что на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose - синтез белка или РНК, которые он кодирует. Определить уровень hFwe-Lose можно при помощи обычного мазка из носа.

По словам ученых, у пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток.

Авторы исследования обратили внимание на то, что точность прогноза летального исхода или тяжелого течения болезни на основании hFwe-Lose составила 87,8-100%, передает РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 060 752 человек. Справились с болезнью 7 040 481 житель страны, умерли - 225 325.