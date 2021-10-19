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Азербайджан передал Армении пятерых военнослужащих

Азербайджан передал Армении пятерых военнослужащих

Во вторник, 19 октября, Азербайджан передал Армении пятерых военнослужащих, задержанных ранее сотрудниками силовых структур. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

"Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее источник сообщил, речь идет об армянских солдатах, которые не были замечены в тяжких преступлениях против азербайджанской армии и населения.

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