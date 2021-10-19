США не намерены предоставлять талибам доступ к финансовым активам прежнего правительства Афганистана

США не собираются предоставлять радикальному движению "Талибан" (запрещено в России) доступ к финансовым активам прежнего афганского правительства. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса, посвященных санкционной политике администрации США.

"Я не вижу какого-либо развития событий, при котором мы позволили бы талибам получить доступ к ресурсам, принадлежащим афганскому народу", - цитирует его ТАСС.

По словам Адейемо, США считают, что необходимо сохраненить санкции в отношении "Талибана", найдя при этом пути для передачи законной гуманитарной помощи афганскому народу. "Именно этим мы и занимаемся", - сказал замминистра.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.