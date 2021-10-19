В Кремле рассказали, скажутся ли новые ограничения по коронавирусу на графике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких изменений в графике Владимира Путина в связи с новыми ограничениями по коронавирусу COVID-19 не будет.

Представитель Кремля подчеркнул, что ни одни ограничения на работу президента не влияют. "Что называется, уже привыкли к условиям пандемии и уже научились делать так, президент точнее, уже научился так, чтобы никоим образом ни на интенсивность, ни на, главным образом, ни на содержание все это не влияет никоим образом", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 731 937 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 540 144 жителя города, умерли - 30 305.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 060 752 человек.