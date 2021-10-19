В Батуми из жилого дома эвакуированы почти 40 семей
Из жилого дома в Батуми в целях безопасности эвакуировали почти 40 семей. Об этом сообщили в городской мэрии.
В мэрии отметили, что в ходе проверки, проведенной Национальным бюро экспертизы имени Левана Самхараули, было установлено, что жилой дом №56 на улице Мемеда Абашидзе находится в аварийном состоянии и требует срочного укрепления.
При этом состояние еще одного дома, находящегося рядом с местом трагедии 8 октября, признано удовлетворительным, передает "Sputnik Грузия".
Напомним, 8 октября в Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. В результате инцидента погибли девять человек, включая троих детей.
Вестник Кавказа
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