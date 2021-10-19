Саакашвили обратился к заключенным, голодающим вместе с ним

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в тюрьме в Рустави, обратился к бывшим высокопоставленном должностным лицам Ираклию Пирцхалава, Роману Шаматава и Георгию Цаадзе с призывом прекратить голодовку.

Обращение экс-главы государства обнародовала член партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе.

"Мне стало известно, что находящиеся в заключении военные объявили голодовку в знак солидарности. Мне также стало известно то, что состояние как минимум одного из них, Романа Шаматава, очень тяжелое. Роман Шаматава является национальным героем Грузии. Как ваш бывший верховный главнокомандующий, хочу вас не попросить, а потребовать незамедлительно прекратить голодовку", - сказано в обращении Саакашвили.

Бывший президент подчеркнул, что сейчас достаточно того, что голодает он, передает "Грузия Online".

Ранее сообщалось, что находящиеся в заключении Ираклий Пирцхалава, Роман Шаматава и Георгий Цаадзе объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.