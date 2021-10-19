В Минфине рассказали, сколько Россия ежедневно тратит на борьбу с коронавирусом

Министр финансов России Антон Силуанов заявил на встрече с сенаторами в формате "Открытого диалога", что РФ на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 увеличила траты на борьбу с инфекцией.

"В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний - 3,6 млрд рублей в день", - цитирует главу Минфина РИА Новости.

Он отметил, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи гражданам.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 060 752 человек. Справились с болезнью 7 040 481 житель страны, умерли – 225 325.