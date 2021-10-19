Берлину поставили дедлайн по "Северному потоку-2"

Постоянный представитель России при Евросоюза Владимир Чижов заявил, что в вопросе сертификации газопровода "Северный поток-2" мяч находится на стороне Германии.

"Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора", - цитирует Чижова РИА Новости.

Он отметил, что на процедуру сертификации относится четыре месяца, а дедлайн наступит 8 января 2022 года.

"Смогут ли они, захотят ли они сделать это раньше - пожалуйста. Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей", - заключил постпред.

Напомним, накануне оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка "потока" заполнена газом и готова к работе. Ожидается, что поставки газа в Европу по "Северному потоку 2", мощность которого оценивается в 55 млрд кубометров газа в год, начнутся в начале 2022 года.