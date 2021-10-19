В Карачаево-Черкессии арестованы пять членов экстремистской организации

В Ногайском районе Карачаево-Черкесии арестовали пятерых членов международной религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (запрещена в России). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД России.

В ходе обыска в домах задержанных были найдены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, религиозная литература экстремистского содержания.

По данному факту следственные органы УФСБ России по КЧР возбудили уголовные дела по ч.2 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В ведомстве отметили, что в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности других участников и пособников экстремистской организации.