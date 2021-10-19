Собянин сообщил о повторении прошлогодней ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошлогодняя ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в столице повторяется.

"Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь", - написал градоначальник в своем блоге.

В то же время он заметил, что между нынешней осенью и осенью 2020 года есть различия.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 1 731 937 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 540 144 жителя города, умерли - 30 305.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 241 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 060 752 человек.