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Коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму свободен на 10%

Коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму свободен на 10%

В Крыму продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский. По его словам, в настоящее время в ковидных госпиталях республики осталось всего 10% свободных коечных мест для больных Covid-19.

"Наблюдается рост заболеваемости – не видим стабилизации. Ситуация очень напряженная. Много пациентов требуют госпитализации. Дополнительно разворачиваем койки для пациентов с коронавирусом – сейчас 4630 коек. Заполняемость 90%", - сказал он в интервью "Крым 24".

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