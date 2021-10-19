Коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму свободен на 10%

В Крыму продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский. По его словам, в настоящее время в ковидных госпиталях республики осталось всего 10% свободных коечных мест для больных Covid-19.

"Наблюдается рост заболеваемости – не видим стабилизации. Ситуация очень напряженная. Много пациентов требуют госпитализации. Дополнительно разворачиваем койки для пациентов с коронавирусом – сейчас 4630 коек. Заполняемость 90%", - сказал он в интервью "Крым 24".