Гарибашвили: Грузия будет развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

Грузия готова развивать и углублять дружественные отношения и стратегическое партнерство с Азербайджаном, выразил уверенность премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в поздравительном письме, направленном премьеру Азербайджана Али Асадову по случаю 30-летней годовщины восстановления независимости страны.

В послании отмечается, что грузинская сторона придает большое значение стратегическому партнерству и дружественным связям, которые сформированы в процессе двустороннего сотрудничества, передает АзерТАдж.