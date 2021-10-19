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Гарибашвили: Грузия будет развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

Гарибашвили: Грузия будет развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

Грузия готова развивать и углублять дружественные отношения и стратегическое партнерство с Азербайджаном, выразил уверенность премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в поздравительном письме, направленном премьеру Азербайджана Али Асадову по случаю 30-летней годовщины восстановления независимости страны.

В послании отмечается, что грузинская сторона придает большое значение стратегическому партнерству и дружественным связям, которые сформированы в процессе двустороннего сотрудничества, передает АзерТАдж.

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Вестник Кавказа

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