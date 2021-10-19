Минтранс: личный транспорт перестанет быть популярным

Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагает увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, отметив, что популярность поездок на личном автомобиле сократится.

По его словам, планируется, что в пассажирских перевозках основной акцент будет сделан на развитии магистрального пассажирского каркаса в агломерациях, региональных авиаперевозках, сокращении в конечном итоге доли поездок на личном автомобиле. "Меры, заложенные в стратегии, приведут к росту доли поездок на общественном транспорте в крупных и крупнейших агломерациях с нынешних 54% до 69%", - сказал он, передает РИА Новости.

Глава транспортного ведомства подчеркнул, что согласно представленной стратегии будет уменьшено негативное влияние общественного транспорта на экологию в городах.