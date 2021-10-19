Шлеменко поделился планами после победы над Гусейновым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко, говоря о своих планах после победы над Артуром Гусейновым в рамках турнира Eagle FC 42, заявил, что особого стремления попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) у него нет.

"Я выступаю у себя на родине, мне это очень нравится. Меня поддерживает много людей, приезжают со всей России – с Дальнего Востока, из Хабаровска, из Сибири едут в Сочи посмотреть бой", - сказал он, отвечая на вопросы Газеты.ru".

"Если будет UFC – то будет. А если не будет, то я особо не расстроюсь. Что делать – значит, не судьба", - сказал он, не исключив возможности еще одного боя со своим предыдущим оппонентом.