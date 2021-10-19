В ГИБДД назвали наиболее опасные для пешеходов районы Москвы

В столичной Госавтоинспекции сообщили о том, где в Москве прохожие наиболее часто попадали в ДТП в этом году. Так, с начала года зарегистрировано почти две тысячи аварий с наездами на пешеходов, в которых погибли 110 человек, еще 1927 получили травмы.

Наиболее опасным для пешеходов был признан Восточный административный округ (ВАО) – в нем произошло 253 ДТП, затем идет Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) с 225 авариями, на третьем месте Северный округ столицы- 213 аварий. На четвертом и пятом местах Южный и Северо-Восточный округа столицы – 205 и 202 соответственно.