Главная » Новости
Азербайджан Иран

Парк коммунальной техники Кисловодска пополнится до конца года

Парк коммунальной техники Кисловодска пополнится до конца года

До конца года Кисловодск получит 40 единиц новой дорожной и коммунальной техники, информирует пресс-служба краевого правительства, уточняя, что на эти цели будет направлено 335 млн рублей.

В настоящее время у муниципалитета всего 16 таких машин, большая часть из которых не соответствует современным требованиям.

Федеральная субсидия позволит приобрести новые универсальные уборочные и коммунальные машины, а также дорожную технику для ямочного ремонта.

1320 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!