Парк коммунальной техники Кисловодска пополнится до конца года

До конца года Кисловодск получит 40 единиц новой дорожной и коммунальной техники, информирует пресс-служба краевого правительства, уточняя, что на эти цели будет направлено 335 млн рублей.

В настоящее время у муниципалитета всего 16 таких машин, большая часть из которых не соответствует современным требованиям.

Федеральная субсидия позволит приобрести новые универсальные уборочные и коммунальные машины, а также дорожную технику для ямочного ремонта.