Парк коммунальной техники Кисловодска пополнится до конца года
До конца года Кисловодск получит 40 единиц новой дорожной и коммунальной техники, информирует пресс-служба краевого правительства, уточняя, что на эти цели будет направлено 335 млн рублей.
В настоящее время у муниципалитета всего 16 таких машин, большая часть из которых не соответствует современным требованиям.
Федеральная субсидия позволит приобрести новые универсальные уборочные и коммунальные машины, а также дорожную технику для ямочного ремонта.
Вестник Кавказа
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