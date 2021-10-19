В Ставрополе появится база волонтеров ЗОЖ

В Ставрополе состоялось заседание антинаркотической комиссии, участники которой обсудили вовлеченность вузов и сузов в деятельность по пропаганде здорового образа жизни.

Представители Ставропольского строительного техникума, делясь своим опытом, сообщили о том, что технология, которая была разработана в сузе, позволяет привлечь молодежь к активному поиску ответа на вопрос о собственной ответственности за поведение.

Для того, чтобы волонтерское движение вышло на новый уровень, было решено создать базу организаций города, участвующих в молодежном волонтерстве за здоровый образ жизни. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Кроме того, в краевой столице планируется создание волонтерского отряда школьников "Крылья свободы", которые будут заниматься первичной профилактикой употребления психотропных веществ среди молодежи.