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Жители Кубани смогут обменять макулатуру на призы

Жители Кубани смогут обменять макулатуру на призы

В Краснодарском крае с 1 ноября начинается всероссийская акция, направленная на сохранение природы, сообщили в администрации региона.

Девиз экомарафона "Переработка" – "Сдай макулатуру – спаси дерево!". По словам организаторов, цель марафона – собрать как можно больше макулатуры. Победители получат премии и ценные призы.

Для участия в марафоне необходимо собрать более 300 кг макулатуры и оставить предварительную заявку на сайте www.Сдай-Бумагу.рф.

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Вестник Кавказа

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