Состояние "Тавриды" проконтролируют 100 единиц техники
Зимой за состоянием трассы "Таврида" будут следить около 100 единиц техники, сообщил глава Росавтодора Роман Новиков.
По его словам, "учитывая увеличение федерального присутствия в регионе, нам предстоит серьезно поработать над формами взаимодействия с региональными службами, ответственными за дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения".
Также он отметил, что одним из способов создания единого механизма, способного реагировать на любые происходящие ситуации, может быть проведение ряда совместных учений.
Напомним, что в феврале в снежном плену на трассе оказались около двухсот автомобилей, которые пришлось вызволять сотрудникам экстренных служб.
Вестник Кавказа
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