Состояние "Тавриды" проконтролируют 100 единиц техники

Зимой за состоянием трассы "Таврида" будут следить около 100 единиц техники, сообщил глава Росавтодора Роман Новиков.

По его словам, "учитывая увеличение федерального присутствия в регионе, нам предстоит серьезно поработать над формами взаимодействия с региональными службами, ответственными за дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения".

Также он отметил, что одним из способов создания единого механизма, способного реагировать на любые происходящие ситуации, может быть проведение ряда совместных учений.

Напомним, что в феврале в снежном плену на трассе оказались около двухсот автомобилей, которые пришлось вызволять сотрудникам экстренных служб.