Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Ставрополе состоялся мастер-класс по японской технике личностного роста

В Ставрополе состоялся мастер-класс по японской технике личностного роста

В Ставрополе прошел мастер-класс по японской технике личностного роста икигай, тренинг провела спикер и амбасадор неформального образования "Концепт НО" Париса Фарахманд.

Предмет тренинга – определение и достижение своих целей, разумное и осмысленное распределение ресурсов.

Организатор тренинга – краевая общественная организация "Карачаевский культурный центр "Алан".

В правительстве края отметили, что участниками тренинга стали студенты вузов, представители разных специализаций и национальностей.

1235 просмотров








Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!