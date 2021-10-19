В Ставрополе состоялся мастер-класс по японской технике личностного роста
В Ставрополе прошел мастер-класс по японской технике личностного роста икигай, тренинг провела спикер и амбасадор неформального образования "Концепт НО" Париса Фарахманд.
Предмет тренинга – определение и достижение своих целей, разумное и осмысленное распределение ресурсов.
Организатор тренинга – краевая общественная организация "Карачаевский культурный центр "Алан".
В правительстве края отметили, что участниками тренинга стали студенты вузов, представители разных специализаций и национальностей.
Вестник Кавказа
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