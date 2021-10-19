Стали известны территории на освобожденных землях Азербайджана, где будут созданы нацпарки

На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы национальные парки, их места уже определены, сообщил замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

Он рассказал, что профильным ведомством было разработан специальный проект. "В профильные структуры уже внесены предложения по поводу реализации проекта. После соответствующего ответа этих ведомств будет начата работа", - сказал он.

Кроме того, Керимов также назвал места, где появятся новые нацпарки. "Это парк на 20 тыс гектаров в Лачинском районе, на территории той же площади в Губадлинском районе, на 107 гектаров на территории Баситчайского заповедника, на 2 000 гектаров - Дашалтинский государственный природный заповедник и территория природного заказника Аразбою", - перечислил замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.