Иран стал лидером по закупкам российского зерна

Иран занял первое место по объемам закупок российского зерна, такое сообщение распространила компания "ПроЗерно".

В нем говорится, что за первые три месяца текущего сельхозгода (июль-сентябрь 2021 года) экспорт российского зерна в ИРИ достиг 3 млн 697 тыс т.

"Таким образом, Иран вырывается на первое место не только среди импортеров российской пшеницы и кукурузы, но и в общем зачете по всему зерну", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Вторую строчку занимает Турция, закупившая 3 млн 523 тыс т зерна, третья позиции - у Египта.