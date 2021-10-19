Обязательную вакцинацию ввели в Севастополе

Прививки от коронавируса стали обязательными для работников соцсферы в Севастополе, решение принято управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе Роспотребнадзора.

В Севастополе обязательная вакцинация распространится на работников тех же, сфер, что и в Крыму, это лица, работающие в сфере образования, здравоохранения, транспорта, торговли, социальной защиты и социального обслуживания, общественного питания, работников гостиниц, пансионатов и прочих мест размещения, сотрудники салонов красоты, бань, саун, СПА-салонов, массажных салонов, фитнес-центров, бассейнов, ЖКХ и МФЦ, почтовых отделений а также, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театров, кинотеатров.