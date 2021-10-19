В Казахстане пенсионерку насмерть сбил автомобиль

В результате ДТП на трассе в 22 километрах от Павлодара погиб один человек, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Отмечается, что 18 октября около 19.25 48-летний водитель Тоyota из-за отсутствия освещения на дороге Омск-Майкапчагай сбил 66-летнюю пенсионерку, которая скончалась на месте происшествия.

По словам водителя, он поздно заметил пешехода и не смог среагировать. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.

Одной из причин смертельной автоаварии стало отсутствие освещения на трассе. В департаменте заявили, что руководству АО "КазАвтоЖол" неоднократно направлялись предложения по устройству освещения на трассах.