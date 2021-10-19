Собянин отправляет пожилых москвичей на самоизоляцию

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ужесточить ограничения по коронавирусу в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Соответствующее сообщение опубликовано в его личном блоге.

В нем говорится, что с 25 октября до 25 февраля люди в возрасте старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим, можно по месту постоянного жительства, можно на садовых участках. При этом им не запрещается гулять и заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Граждане этих категорий могут не соблюдать домашний режим, если они вакцинированы или переболели COVID-19 в течение полугода.

Кроме того, на этот же срок работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников и всех, кто старше 60 лет или болеет хроническими заболеваниями. Исключение можно сделать только для работников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации.

При этом на "удаленку" в первую очередь переводятся невакцинированные и не переболевшие лица предпенсионного возраста, а также те, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.

Наконец, ужесточены требования к обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг: "предприятия и организации, работающие в этих отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года", - отметил Сергей Собянин.