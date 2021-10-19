Армения избавляется от балласта "НКР"?

В последние дни депутаты правящей в Армении партии "Гражданский договор" отметились рядом примечательных высказываний на тему Карабаха. Сразу два парламентария из партии Никола Пашиняна озвучили мысли, за которые их еще год назад, пожалуй, повесили бы на первом ереванском столбе.

Так, депутат от фракции "Гражданский договор" Виген Хачатрян прямо заявил: "Очень опасно продвигать идею, что у Армении нет будущего без Карабаха. Наивысшая цель это Армения, а не Карабах. Не может быть и речи о том, чтобы эти земли считались территориями Армении, речь должна идти о том, в опасности ли жизнь этих людей (армянского населения Карабаха – прим. ред.) в составе Азербайджана или нет". Удивительно, но в армянском сегменте социальных сетей это заявление вызвало лишь умеренное недовольство в среде оппозиции, а однопартийцы Хачатряна и вовсе на него не отреагировали и коллегу, соответственно, не одернули.

Разведка боем Вигена Хачатряна прошла успешно, и уже через пару дней его соратник по фракции Гагик Мелконян заявил, что гарантом безопасности армянского населения в Карабахе является не Армения, а Россия. В частности, отвечая на вопрос о недавнем обострении ситуации в регионе, Мелконян заявил: "Обратитесь в посольство России. Гарантом безопасности являются русские, у них и спросите, почему так случилось".

Напомним предысторию: несколько дней назад в Карабахе был убит гражданский армянин, затем была обстреляна азербайджанская гражданская колонна, а чуть позже – снайпер застрелил азербайджанского солдата. В ту же ночь произошел кровавый инцидент на армянском боевом посту на Агдеринском направлении, в результате которого шесть армянских военных были тяжело ранены. Азербайджан отверг свою причастность как к первому, так и к последнему инцидентам, в то время как Армения утверждала, что военная позиция была уничтожена азербайджанским ударным БПЛА (изначально армянские СМИ заявляли о минометном обстреле). Между тем, проправительственные источники в Азербайджане сообщают, что условный "мирный житель" армянского происхождения, после убийства которого началось обострение в регионе, работал на своем тракторе вблизи линии соприкосновения без необходимого согласования с российскими миротворцами и азербайджанскими ВС и не реагировал на многократные предупреждения покинуть территорию.

Примечательна в этой истории довольно мягкая реакция официального Еревана на недавние инциденты в Карабахе. Она дает основания предположить, что упомянутые армянские депутаты от партии власти озвучивали не частные мнения, а анонсировали изменения в подходах Армении по Карабаху. Например, МИД Армении отделался заявлениями о необходимости расследования и наказания виновных, а Минобороны РА и вовсе проигнорировало перестрелки в Карабахе, в частности, ранение шестерых военнослужащих. Зато военное ведомство Армении поспешило опровергнуть сообщение об обстреле Азербайджаном армянских позиций в Ерасхе на границе с Нахчываном. Парадоксально, но самые радикальные заявления из Еревана сегодня озвучивают не официальные лица и военные, а Арман Татоян, получивший должность омбудсмена РА еще во времена правления Сержа Саргсяна.

Остывший интерес Еревана к карабахским сепаратистам объясняется, на наш взгляд, как большой региональной политикой, так и сугубо экономическими причинами. Баку и Ереван сегодня сблизили позиции по некоторым ключевым аспектам новой региональной конфигурации, предполагающей взаимное признание двумя странами территориальной целостности друг друга и разблокирование региональных коммуникаций. На последнем саммите СНГ премьер-министр Никол Пашинян впервые сообщил о том, что Азербайджан получит через территорию Армении не только железнодорожное, но и автомобильное сообщение с Нахчываном. Ранее, Ереван настаивал на том, что Баку будет представлена только железная дорога для связи с автономное республикой.

С другой стороны, после возвращения Азербайджаном под свой прямой контроль большей части территории Карабаха, оставшейся в зоне ответственности МС РФ от упраздненной Нагорно-Карабахской автономной области экономически нежизнеспособный "огрызок" превратился в финансовую черную дыру для переживающей экономический кризис Армении.

Что делать с этим "аппендиксом", в Ереване не понимают, но политическая и экономическая целесообразность подсказывает лишь один выход – аккуратно сбросить "балласт" на Азербайджан, желательно заручившись временными гарантиями безопасности для тамошнего армянского населения со стороны России. Такой расклад, похоже, устраивает и Москву, и Баку, и Ереван.