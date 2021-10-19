Саакашвили не откажется от госпитализации

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили сообщил, что его подзащитный не будет против госпитализации, если она потребуется.

Напомним, Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, с тех пор он продолжает голодовку. Во вторник 19 октября его обследует консилиум из шести врачей, на обследовании будет присутствовать личный врач экс-президента страны.

"Нам нужно дождаться итогов консилиума, и если для сохранения жизненных параметров будет необходимо его помещение в частную клинику или больницу, Михаил Саакашвили против не будет", - рассказал адвокат.

При этом Садзаглишвили добавил, что у Саакашвили нет особых ожиданий от действий консилиума.

Адвокат также не исключает помещения Саакашвили в тюремную больницу.