Непривитых сотрудников ряда сфер отстранят от работы в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии работники организаций и предприятий, которые должны были привиться от коронавируса, но не сделали этого, будут отстранены от работы, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Соответствующее постановление издал главный санврач республики, передает "Интерфакс".

Уточняется, что на территории КБР проведут выборочные проверки соблюдения постановления об обязательной вакцинации, нарушителей, не имеющих медотвода, ждут штрафные санкции.

Напомним, в соответствии с прежним постановлением главного санврача республики, прививку первым компонентом вакцины от коронавируса определенным категориям работников надо было сделать до 10 августа, вторым компонентом - до 1 сентября текущего года.