Казахстан на полгода ввел запрет на вывоз лесоматериалов

Правительство Казахстана установило запрет на вывоз с территории республики некоторых видов лесоматериалов.

"В частности, с целью недопущения несанкционированного реэкспорта лесоматериалов российского происхождения, обеспечения сырьем отечественных предприятий принят запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов, вне зависимости от страны происхождения, сроком на шесть месяцев", - сообщила пресс-служба правительства республики.

Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

Мораторий будет автоматически продлеваться каждые шесть месяцев, до решения о его отмене.