Сербия стала главным "вакцинным" направлением для россиян

Россияне активно покупают "вакцинные туры" в Сербию, это лидирующее направление "вакцинного" туризма, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"До конца года, это неоднократно звучало от ВОЗ, надеемся, "Спутник" будет признан, и тогда наши туристы тоже смогут получать эти "зеленые паспорта", будучи вакцинированы признанной вакциной", - отметила она.

Часть туристов не хочет ждать, они едут в "вакцинные туры" в Европу. "Такие туры продаются на нескольких направлениях. Самое "массовое" направление в этом сегменте пока Сербия", - рассказала глава АТОР.

По мнению Ломидзе, спрос на "вакцинные туры" сохранится до тех пор, пока в других странах не признают вакцинацию "Спутником V".

Прививка импортным препаратом дает россиян "возможность посещать страны, которые принимают с такой вакциной".

Привиться в Сербии можно вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. Попасть в Сербию можно без визы, "вакцинные туры" обычно длятся три дня.