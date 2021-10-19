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Контроль за соблюдением антиковидных мер усилили в Москве

Контроль за соблюдением антиковидных мер усилили в Москве

Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за соблюдением мер по коронавирусу на объектах Москвы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служб ведомства.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по городу Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города", - сказано в сообщении.

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