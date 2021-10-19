Мирзиеев пообещал студентам в Узбекистане бесплатный интернет

Каждый студент в Узбекистане будет ежемесячно получать 5 гигабайт бесплатного интернета, такое обещание дал на встрече с избирателями в Ташкенте глава республики Шавкат Мирзиеев, пишет Podrobno.uz.

Кандидат в президенты не уточнил, как именно студенты смогут получить бесплатные гигабайты, возможно для них будут созданы специальные тарифы от "Узтелекома".

Также Мирзиеев рассказал избирателям, что на всех остановках и в общественных местах появится Wi-Fi. Скорость интернета в Ташкенте увеличится в пять раз в ближайшие пять лет, объем оказываемых цифровых услуг вырастет в три раза.

Помимо улучшения ситуации с интернетом, Мирзиеев планирует внедрить в столице систему "Безопасный город", которая с помощью ИИ будет распознавать лица людей.

Систему общественного транспорта и дорожного планирования в Ташкенте тоже ждут большие перемены, отметил Мирзиеев.