Песков: Путин выслушивает доклады по коронавирусу, его решение опубликуют сразу после принятия

Российский президент Владимир Путин выслушивает доклады оперштаба и правительства по ситуации с коронавирусом, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем", - цитирует его РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить по всей России дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими, в ряде регионов, по ее словам, такую меру стоит реализовать уже со следующей недели. Ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.