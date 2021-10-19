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Эрмитаж представит жителям Чечни выставку оружия

Эрмитаж представит жителям Чечни выставку оружия

В Чечне пройдут "Дни Эрмитажа" с 27 по 29 октября, сообщает министерство культуры республики.

Отмечается, что Эрмитаж посетит республику с выставкой восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций.

"В Грозном представят выставку шедевров восточного и западноевропейского оружия из своих коллекций, а также проведет широкую культурную и образовательную программу", — сказано в сообщении.

Стоит добавить, что в рамках мероприятия запланировано проведение цикла лекций, дискуссии о роли волонтерства и показ эрмитажных программ виртуальной реальности.

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Вестник Кавказа

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