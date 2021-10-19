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Шойгу: вступление Ирана в ШОС укрепит его сотрудничество с Россией

Шойгу: вступление Ирана в ШОС укрепит его сотрудничество с Россией

Полноценное присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества поможет укрепить отношения Тегерана и Москвы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу сегодня на встрече с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Хосейном Багери в Москве.

"Официальное членство Ирана в ШОС приведет к укреплению его сотрудничества со странами - членами организации, включая Россию", - приводит слова российского министра агентство IRNA.

Шойгу отметил, что Иран выступает как активный игрок в регионе, прежде всего в Сирии, и РФ заинтересована в развитии отношений с ИРИ.

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Вестник Кавказа

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