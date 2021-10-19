Баку отверг обвинения Тегерана в препятствовании экспорту из Ирана в Россию

Государственный таможенный комитет Азербайджана опроверг утверждения Ирана о якобы намеренном препятствовании Баку экспорту товаров из Исламской Республики в РФ. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем отмечается, что накануне ряд СМИ, ссылаясь на члена совета директоров Ирано-российской торговой палаты Сейеда Джалила Джалалифара опубликовали информацию о скоплении на иранской стороне погранично-таможенного пункта Астара множества грузовиков, причем возложили вину за происходящее на Баку, который якобы намеренно провоцирует такие затруднения.

"Государственный таможенный комитет заявляет, что подобные сообщения необоснованны и не соответствуют действительности", - цитирует сообщение ГТК ТАСС.

В ведомстве указали, что Астаринский погранично-таможенный пункт действует в усиленном режиме, так что за последние десять дней удалось обеспечить переход из Ирана в Азербайджан большего количества грузовиков, чем ранее. "Официальный представитель Ирана может спокойно получить эту статистику в соответствующих структурах своей страны", - посоветовали в комитете.

В ГТК заявили, что причина скопления грузовиков на границе - в проблемах внутри Ирана: 15-16 октября в компьютерной системе на иранской стороне возник сбой, который длился 10 часов, все это время грузовики не могли проехать через пропускной пункт. Еще одна сложность заключалась в больших очередях на операции по погрузке-разгрузке на плодоовощных складах в иранском городе Астара.

"Обвинять Азербайджан в скоплении грузовиков, вызванном проблемами на иранской стороне, и придавать этому политическую окраску недопустимо и вызывает сожаление", - заключили в ГТК Азербайджана.