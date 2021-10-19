Авиакомпании будут требовать от пассажиров QR-коды

Прибывающие в Россию граждане должны предъявить QR-код, подтверждающий заполнение анкеты на портале госуслуг, сообщает Росавиация.

Стоит отметить, что данный порядок контроля разработал Роспотребнадзор.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для реализации постановления главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19" при участии авиакомпаний разработан примерный порядок контроля наличия у пассажира QR-кода, подтверждающего заполнение анкеты прибывающего в РФ на Едином портале государственных и муниципальных услуг", - сказано в тексте.

Отмечается, что Роспотребнадзор предложил российским и зарубежным авиакомпаниям испытать новую систему в качестве "пилотного" варианта в течение двух месяцев.

В соответствии с документом, в момент регистрации на рейс в зарубежном аэропорту работник авиакомпании или уполномоченный агент потребует от россиянина QR-код, присланный на электронную почту после заполнения формы на госуслугах. В случае его отсутствия он предложит пассажиру заполнить анкету.