Попова заявила, что нельзя затягивать с решением о введении ограничений из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что сложная эпидемиологическая ситуации не позволят долго раздумывать над введением ограничений, ранее показавших свою эффективность.

"Хочу обратить внимание на слишком долгий интервал между предложениями главных государственных санитарных врачей и принятием решений. Эпидемиологическая ситуация не при какой инфекции не позволяет раскачиваться и долго раздумывать принимать или не принимать, когда это решение из набора инструментов уже опробованных и эффективных, и когда это занимает 10 дней, две недели, это безусловно ведет к ухудшению эпидситуации ", - отметила Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Она добавила, что заболеваемость коронавирусом растет в 79 из 85 регионов, кроме того, за минувшие сутки в России была зафиксирована рекордная смертность инфицированных пациентов.