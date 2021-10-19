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В Минздраве считают, что в России нужно ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом

В Минздраве считают, что в России нужно ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил во вторник, что для борьбы с активным распространением коронавируса в России крайне необходимы новые немедицинские меры.

Он отметил, что распространение вируса немного замедлилось благодаря мерам, принятым рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей.

"Но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы", - заявил глава Минздрава.

Мурашко добавил, что наблюдается кратный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. По регионам картина очень неравномерная, самая напряженная ситуация складывается в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, а также в Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

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