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В России могут ввести нерабочую неделю

В России могут ввести нерабочую неделю

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

"Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни ", - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Она также предложила в некоторых регионах ввести нерабочие дни с 23 октября.

"При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", - добавила вице-премьер.

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