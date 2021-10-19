Сергей Лавров: Россия согласна с Турцией - Совбез ООН нужно реформировать

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости изменений Совета безопасности ООН. Соответствующее заявление он сделал "на полях" XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Красноречие президента Эрдогана хорошо известно. Он высказывается свободно, на разные темы. Я с ним согласен, что "пятерка" постоянных членов Совета безопасности не имеет права диктовать судьбы мира. Она его и не имеет - и не претендует на это право", - обратил внимание дипломат.

По его словам, "пятерка" претендует исключительно на полномочия, записанные в уставе ООН, а он отражает коллективную волю всех членов мирового сообщества. "И "пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире, прежде всего - за избежание глобального конфликта. И 75 с лишним лет это удается сделать. Я надеюсь, такая ситуация сохранится", - сказал министр.

При этом он заявил о необходимости адаптировать ООН и Совет безопасности к новым реалиям. "Потому что в мире уже не 50 стран, как было при создании ООН, и не 70, как было при расширении Совета безопасности с 12 до 15 членов, а гораздо больше, 193, только члены ООН. И, конечно же, развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают на том, чтобы их представленность в этом главном органе ООН была увеличена", - подчеркнул Лавров.

"Сейчас, если посмотреть на состав Совета безопасности, из 15 членов у Запада как минимум шесть. А когда в Совет безопасности избирается от Азии Япония, то [это] седьмой голос в копилку западной политики, которая продвигается через Совет безопасности ООН. Поэтому, конечно же, Западу больше не надо добавлять мест в СБ ООН, а развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить", - заключил глава МИД РФ.

Как пояснил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, какой-либо путь к реформе Совета Безопасности ООН в текущей международной обстановке не просматривается. "Любая перекройка Совета Безопасности при нынешних принципиальных разногласиях его постоянных членов и очень сложной, противоречивой и обостренной ситуации в мире приведет к исчезновению СБ ООН как органа. Здесь и сейчас реформа не сможет как бы то ни было улучшить работу Совета Безопасности, она его только разрушит", - предупредил он.

"Традиционная позиция России: лучше не трогать Совет Безопасности ООН, оставить его как есть – и я думаю, что от нее не стоит отходить. Обмениваться заявлениями, конечно же, можно, но не более. Конечно, я не могу говорить за Россию. У нас демократическая форма правления, где решения принимаются на основании сопоставления точек зрения разных специалистов ведомств, организаций, министерств и так далее. Процесс выработки решения, которое будет принято окончательно, довольно сложный, и пока рано судить, каким оно будет", - добавил Андрей Бакланов.

"Я могу говорить только о своем подходе как специалиста достаточно высокой квалификации, с учетом 50-летней работы в этом направлении. В настоящее время при нынешней международной ситуации и ситуации в Совете Безопасности ООН его реформа может привести только к крушению всего, что было организовано у нас в 1945 году. СБ загрузится проблемами реформирования и будет заниматься только ими, из-за чего будут забыты вопросы мира и безопасности, которые и так неудовлетворительно решаются. Это приведет к тому, что корабль просто потонет", - заключил дипломат.