Названы самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники
Часть россиян намерена провести предстоящие ноябрьские праздники за границей, самым популярным направлением стал Египет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Египет возглавляет рейтинг бронирований на ноябрьские праздники у массовых туроператоров Pegas Touristik, Coral Travel, "Интурист", Anex Tour, Tui и Tez Tour. Турция в общем зачете по спросу на ноябрьские выходные у большинства туроператорских компаний входит в топ-3 по суммарному количеству бронирований", - отметили в АТОР.
Популярность Турции связана с широкой сетью авиасобщения, ростом интереса россиян к турам в Стамбул, а также сезонное снижение цен на топовые курортные отели.
Третье место рейтинга занимают ОАЭ, это средний и премиальный сегмент, уточнили в организации.
Также россияне отправятся на праздники в Доминикану, на Мальдивы, на Кубу, в Мексику, из европейских стран популярны Венгрия и Кипр.
"В текущем году на длинные ноябрьские выходные накладываются осенние школьные каникулы в большинстве регионов, и туристы с детьми стремятся вывезти своих чад на море", - добавили в АТОР.
Вестник Кавказа
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