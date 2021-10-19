В Кремле прокомментировали низкий уровень вакцинации от COVID-19

Если граждане не хотят вакцинироваться от коронавируса, то в этом есть недоработка руководства страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть традиция во всем винить государство. Оно всегда знает и чувствует свою долю ответственности, и разумеется, не все, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что для высоких темпов вакцинации нужна и более ответственная позиция граждан страны. По его словам, необходимо взять на себя ответственность перед окружающими, ответственность за их жизнь, и делать прививку от COVID-19.

"Если нам до сих пор не удалось всех граждан убедить в том, что это безальтернативно, вакцинация безальтернативна в условиях пандемии, значит, конечно же, есть (недоработки - ред.)", - добавил он.

При этом представитель Кремля заявляет, что в руководстве справились с обеспечением граждан возможностью вакцинироваться.

"Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще. Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность", - заключил Песков.