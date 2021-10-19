Глава Крыма ушел в отпуск

Глава Крым Сергей Аксенов с 18 октября находится в отпуске, сообщили в управлении информации и пресс-службы Главы республики Крым.

Напомним, в Крыму боле двух недель подряд рекордно растет заболеваемость коронавирусом, за минувшие сутки выявили 604 новых случая заболевания.

"Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов находится в ежегодном отпуске продолжительностью семь календарных дней, с 18 по 24 октября", - уточнили в пресс-службе.

На этой неделе исполнять обязанности главы республики будет председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По словам Аксенова, у него накопилось восемь месяц отпуска, так как занимая пост главы региона он уходил в отпуск лишь на несколько дней.