Осенние каникулы в Адыгее продлятся две недели

В Адыгее из-за ситуации с коронавирусом решили продлить осенние школьные каникулы.

"Принято решение об установлении единых осенних каникул с 25 октября по 7 ноября", - сообщает оперштаб республики.

В настоящее время в 43 школах Адыгеи введено дистанционное обучение в 102 классах, добавил глава управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний.

С начала пандемии в республике выявили 20 702 случая заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали 504 человека.