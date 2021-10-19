Реалити-шоу из Италии посетит Узбекистан

В Узбекистане пройдут съемки телепередачи "Пекинский экспресс". Ее участникам необходимо добраться из Каппадокии в Дубаи через Турцию, Узбекистан, Иорданию и ОАЭ, сообщает итальянское агентство Ansa.

В реалити-шоу примут участие десять пар, которым предстоит пройти по "пути султанов". Как заявили в агентстве, путешественники будут двигаться по тем же дорогам, что и крестоносцы, Александр Македонский, Марко Поло, Чингисхан и Тамерлан

"Они отправятся из Каппадокии, побывают в Стамбуле, "Золотых воротах", чтобы затем добраться до ослепительного Самарканда на Великом шелковом пути. Они откроют для себя скрытые сокровища таинственной Петры и в конечном итоге прибудут футуристический Дубай, истинный символ объединения нашего мира и мира султанов", - заявили в Ansa.

Стоит отметить, что участники телепередачи будут передвигаться автостопом, на поездах, тракторах, лодках, пересекать пустыню на верблюдах и преодолевать сложные маршруты пешком.